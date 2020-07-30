30 июля 2020, 22:15Происшествия
Адвокат Ефремова заявил об отсутствии у актера проблем с алкоголем
У Михаила Ефремова нет проблем с алкоголем. Такое заявление сделал его адвокат Эльман Пашаев. Кроме того, защитник сказал, что не уверен, бы ли актер за рулем транспортного средства во время ДТП.
В Москве 30 июля проходило предварительное слушание по делу о смертельном ДТП с участием Ефремова. Пресненский суд города принял решение о продлении домашнего ареста актера до 22 января 2021 года.
Защита потерпевших заявила, что приговор Михаилу Ефремову могут вынести уже в августе. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.