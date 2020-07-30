Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

30 июля 2020, 22:15

Происшествия

Адвокат Ефремова заявил об отсутствии у актера проблем с алкоголем

Адвокат Ефремова заявил об отсутствии у актера проблем с алкоголем

Несколько домов на Хорошевском шоссе отключили от газоснабжения из-за аварийных работ

"Москва и мир": бесплатный скрининг и вирус в воде

"Жизнь в большом городе": "всплеск мошенничества"

Нет уверенности в том, что Ефремов был за рулем в момент аварии – адвокат

На севере Москвы поврежден магистральный газопровод

Приговор Ефремову могут вынести в августе

В Москве проходит предварительное заседание по делу о ДТП с участием Ефремова

Суд отказал Ефремову в двухчасовых прогулках

Упавшее на автомобиль дерево перекрыло движение в Москве

У Михаила Ефремова нет проблем с алкоголем. Такое заявление сделал его адвокат Эльман Пашаев. Кроме того, защитник сказал, что не уверен, бы ли актер за рулем транспортного средства во время ДТП.

В Москве 30 июля проходило предварительное слушание по делу о смертельном ДТП с участием Ефремова. Пресненский суд города принял решение о продлении домашнего ареста актера до 22 января 2021 года.

Защита потерпевших заявила, что приговор Михаилу Ефремову могут вынести уже в августе. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествия суды видео Мария Валиева Светлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика