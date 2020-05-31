Упавшее дерево перекрыло два маршрута троллейбусов в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве сильный ветер повалил дерево на проезжую часть. На юге столицы оказалось перекрыто движение двух маршрутов троллейбусов, передает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы города.

"Возле дома № 74 на Варшавском шоссе упавшее дерево перекрыло движение троллейбусов маршрутов № 8 и 40", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время пассажиров пересадили в автобусы, аварийные бригады уже приступили к ликвидации последствий случившегося.

Ранее дерево упало на такси в Даниловском районе. По словам водителя, он родился в рубашке. В момент падения мужчина находился в салоне, однако не пострадал. Часть ствола с силой ударила по краю автомобиля, снесла боковое зеркало и повредила лобовое стекло.