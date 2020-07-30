Ефремов не будет просить суд рассматривать его дело в особом порядке
Михаил Ефремов, обвиняемый в совершении ДТП со смертельным исходом, не будет просить суд рассмотреть его дело в особом порядке, поскольку он не признает вину, сообщил его адвокат Эльман Пашаев.
Если дело рассматривают в особом порядке, суд не исследует доказательства, а наказание в этом случае может составить ниже низшего предела, то есть в случае Ефремова – менее пяти лет. Сейчас актеру грозит от 5 до 12 лет колонии, передает ТАСС.
Ранее Михаила Ефремова доставили в Пресненский суд Москвы, где состоится предварительное заседание по его делу. Актера вывели из машины УФСИН в сопровождении сотрудников ведомства и спецназа, а затем завели в здание суда через конвойный вход. Заседание назначено на 14:15. Оно состоится в закрытом режиме.
Суд рассмотрит ходатайства сторон, назначит дату рассмотрения дела по существу и примет решение о мере пресечения. Срок домашнего ареста Ефремова истекает 9 августа. По данным агентства, гособвинение будет ходатайствовать о продлении домашнего ареста.
По словам Пашаев, сам Ефремов даст показания в конце судебного процесса. По закону подсудимый может это сделать в любой момент.
В среду, 29 июля, в Пресненском районном суде должны были состояться предварительные слушания по делу Ефремова. Однако заседание перенесли на 30 июля из-за неявки адвокатов обвиняемого. Соответствующее ходатайство в суд направил Пашаев, поскольку он и второй защитник актера Екатерина Шаргородская находились в командировке.
Авария произошла в районе Смоленской площади в начале июня. Ефремов находился за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee. Он столкнулся с машиной Lada, водитель которой получил тяжелые телесные повреждения и скончался в больнице.
Экспертиза показала, что в момент происшествия артист находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Таганский суд отправил его под домашний арест на два месяца – до 9 августа. Расследование дела было завершено 6 июля.
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