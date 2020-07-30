Несколько домов на Хорошевском шоссе отключат от газоснабжения из-за аварийных работ

18:36
На севере Москвы поврежден магистральный газопровод
Газоснабжение отключат в нескольких домах на Хорошевском шоссе в связи с аварийными работами. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Мосгаз".
"В связи с проведением аварийных работ на участке газопровода в районе дома 43 по Хорошевскому шоссе до 00:00 от газоснабжения будут отключены следующие дома: Хорошевское шоссе, дом 39, корпуса 1, 2; Хорошевское шоссе, дом 41, корпуса Г, Е; Хорошевское шоссе, дом 43, корпуса А, Б, В", – сообщили в организации.
Ранее в СМИ распространили информацию об аварии на магистральном газопроводе в районе дома 43 по Хорошевскому шоссе.
Как сообщает РИА Новости, труба была повреждена при проведении строительных работ. Рабочие задели газопровод среднего давления диаметром 110 миллиметров, рассказал источник информагентства в экстренных службах столицы.
Ранее сообщалось о скором завершении реконструкции газопровода в Пресненском районе Москвы. Работники поменяли стальные трубы, которые исчерпали срок эксплуатации. По предварительным прогнозам, новое оборудование сохранится на 40 лет.
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