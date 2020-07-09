Реконструкцию газопровода завершают в Пресненском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В центре столицы заканчиваются работы по открытой прокладке участка газопровода из полиэтилена. Речь идет об объекте, расположенном на улице Красная Пресня, передает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что протяженность газопровода составляет два километра. Работники поменяли стальные трубы, которые исчерпали срок эксплуатации. Ожидается, что новый участок прослужит свыше 40 лет.

Так, газопроводы среднего и низкого давления питают жилые дома, коммунально-бытовые и промышленные предприятия Пресненского и Тверского районов. К реконструкции приступили в июле 2019 года. До этого удалось подсоединить новый участок к существующей сети.

Теперь в планах комплексное благоустройство территории, которое, как предполагается, закончат до сентября.

Ранее сообщалось, что в Москве идет подготовка тепловых сетей к отопительному сезону. Сотрудники Мосводоканала осмотрели также 9,7 километра водопроводных и 3,5 километра канализационных сетей, отремонтировали 124 пожарных гидранта и более четырех тысяч колодцев.