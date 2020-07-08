Порядка 25 деревьев упали в Москве из-за непогоды

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Порядка 25 деревьев упали в Москве из-за установившейся непогоды. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе МЧС РФ

7 июля вечером в городе прошли сильные дожди и град. Кроме того, местами прогремели грозы, а порывы ветра достигали 20 метров в секунду.

Как отметили в пресс-службе МЧС, наибольшее число упавших деревьев пришлось на Северо-Западный и Северный административные округа.

4 июля в результате неблагоприятной погоды в Москве и Подмосковье было повалено 50 деревьев. Об этом сообщал представитель экстренных служб.

Ранее жителей Москвы предупредили о сильном ветре вечером 7 июля. Горожанам рекомендовали отказаться от поездок на личном транспорте.

В результате непогоды в Красногорске женщина пострадала при падении торговой палатки. Пострадавшая была госпитализирована.