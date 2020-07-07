Москвичей предупредили о сильном ветре вечером 7 июля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Дождь, гроза, град и порывистый ветер до 20 м/c ожидается в столице вечером 7 июля, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по городу.
"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 18:30 до 22:00 7 июля по городу Москве местами ожидается кратковременный дождь, гроза, град, при грозе порывы ветра – 15–20 м/с", – говорится в сообщении ведомства.
В связи с этим москвичам рекомендовали отказаться от поездок на личном транспорте. Кроме того, горожанам стоит в это время укрыться в капитальных строениях. Также следует обходить стороной рекламные щиты и шаткие конструкции. Спасатели не советуют укрываться под деревьями.
В Центре организации дорожного движения рекомендовали горожанам отложить поездки на более позднее время. В ЦОДД напомнили, что плохая видимость и мокрый асфальт становятся частыми причинами ДТП.
Погода портится. Синоптики предупреждают о грозе, сильном ветре, а местами - граде.— ЦОДД (@gucodd) July 7, 2020
Осторожнее на дорогах! Плохая видимость и мокрый асфальт часто становятся причиной ДТП. Из-за этого могут возникнуть заторы. Если есть возможность, отложите поездки на более позднее время. pic.twitter.com/XPxBFzytjP
Спасатель, инструктор по первой помощи Максим Штыб ранее рассказал, как стоит вести себя в непогоду. Он отметил, что в такое время стоит остаться дома, а в случае нахождения на улице – немедленно найти укрытие. Штыб подчеркнул, что что на улице главная опасность – это падение деревьев, рекламных щитов и других конструкций из-за сильного ветра.
Вечером 7 июля в Москве может выпасть до 18 миллиметров осадков. 8 июля также высока вероятность появления осадков. Сообщается, что за эти два дня в Москве может выпасть половина их месячной нормы, которая для июля составляет 95 миллиметров.
Москвичей предупредили о дожде с грозой
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