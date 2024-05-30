Новости мира: ветер повалил около половины деревьев у университета Цинхуа в Китае

Штормовой ветер в Пекине повалил многие деревья. Сильно пострадала территория одного из самых знаменитых китайских университетов Цинхуа. В аллеях осталось менее половины деревьев. Обошлось без пострадавших.

Между тем в Греции на улицы городов вышли сотни тысяч человек. Футбольный клуб "Олимпиакос" в финале Кубка конференций победил итальянскую "Фиорентину" со счетом 1:0 и завоевал путевку в Лигу Европы в следующем сезоне.

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