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30 мая, 17:30

Происшествия

Новости мира: ветер повалил около половины деревьев у университета Цинхуа в Китае

Новости мира: ветер повалил около половины деревьев у университета Цинхуа в Китае

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Штормовой ветер в Пекине повалил многие деревья. Сильно пострадала территория одного из самых знаменитых китайских университетов Цинхуа. В аллеях осталось менее половины деревьев. Обошлось без пострадавших.

Между тем в Греции на улицы городов вышли сотни тысяч человек. Футбольный клуб "Олимпиакос" в финале Кубка конференций победил итальянскую "Фиорентину" со счетом 1:0 и завоевал путевку в Лигу Европы в следующем сезоне.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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