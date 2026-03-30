Двухлетний мальчик выпал из окна в Люберецком округе Подмосковья

Двухлетний мальчик выпал из окна в Люберецком округе Московской области. Как сообщили следователи, падение произошло с высоты второго этажа. Первыми на помощь ребенку пришли прохожие. Его сразу же передали медикам.

Прохожий и его знакомый подошли к месту происшествия. Мужчина поднялся на козырек и снял ребенка, которого затем завернули в жилетку и отнесли в магазин, где вызвали скорую помощь и МЧС.

