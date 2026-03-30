Новости регионов: около 40 домов повреждено после атаки беспилотников на Таганрог

Около 40 домов повреждено после атаки беспилотников на Таганрог. Это многоквартирные и частные дома. Также выбило стекла в одной из школ. Там работал детский лагерь, его перевели в другое учебное заведение. Кроме того, на одной из улиц временно не ходят трамваи.

Мужчина спас маленькую девочку во время наводнения в Махачкале. Вместе с матерью она пыталась перейти дорогу, которая превратилась в бурный поток. Женщина не удержала ребенка, и девочку понесло по течению. В городе из-за рекордных осадков и паводков объявили режим чрезвычайной ситуации. Подтоплены десятки домов, людей эвакуируют, на одном из перегонов обрушился железнодорожный мост. Сотни тысяч жителей Дагестана остались без электричества.

