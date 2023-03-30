Француженке грозит год тюрьмы за оскорбление Макрона в соцсетях

Во Франции арестовали женщину за сообщение в соцсети, что президент страны Эммануэль Макрон – "мусор". Теперь ей грозит год тюрьмы и штраф в размере 15 тысяч евро.

Однако теперь хэштег "МакронМусор" занял лидирующее место в трендах французского Twitter. 30 марта протестующие вышли на улицы с куклой Макрона в мусорном баке.

Рейтинг президента Франции упал до рекордного минимума на фоне скандала вокруг пенсионной реформы. В стране не прекращаются забастовки, беспорядки и стычки с полицией. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.