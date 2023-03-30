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Новости

Новости

30 марта, 18:30

В мире

Француженке грозит год тюрьмы за оскорбление Макрона в соцсетях

Француженке грозит год тюрьмы за оскорбление Макрона в соцсетях

Суд Москвы арестовал американского журналиста Эвана Гершковича по делу о шпионаже

Подмосковная прокуратура организовала проверку из-за подтопления возле ЖК в Звенигороде

Подмосковная прокуратура организовала проверку после подтопления возле ЖК в Звенигороде

Журналиста The Wall Street Journal арестовали в Москве по делу о шпионаже

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Пожар произошел в центре Москвы

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Прокуратура начала проверку данных о подтоплении территории ЖК в Звенигороде

Лефортовский суд арестовал на 2 месяца журналиста WSJ по делу о шпионаже

Во Франции арестовали женщину за сообщение в соцсети, что президент страны Эммануэль Макрон – "мусор". Теперь ей грозит год тюрьмы и штраф в размере 15 тысяч евро.

Однако теперь хэштег "МакронМусор" занял лидирующее место в трендах французского Twitter. 30 марта протестующие вышли на улицы с куклой Макрона в мусорном баке.

Рейтинг президента Франции упал до рекордного минимума на фоне скандала вокруг пенсионной реформы. В стране не прекращаются забастовки, беспорядки и стычки с полицией. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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