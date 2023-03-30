В МИД заявили, что США еще не обращались к РФ по поводу арестованного журналиста WSJ

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Соединенные Штаты еще официально не обращались к России по поводу корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича, арестованного по делу о шпионаже, сообщил ТАСС замминистра иностранных дел РФ Евгений Иванов.

Он также сообщил, что иностранные журналисты в России получают визы в обычном режиме, никаких дополнительных ограничений нет.

Журналиста WSJ задержали по подозрению в шпионаже в Екатеринбурге 30 марта. По данной статье ему грозит наказание до 20 лет лишения свободы. Сообщалось, что американец по наводке США собирал сведения об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса, которые составляют гостайну.

Лефортовский суд Москвы арестовал Гершковича. Сам журналист вину не признает. Его дело было маркировано грифом "совершенно секретно".

В Wall Street Journal выразили обеспокоенность данной ситуацией. Дело находится в производстве центрального аппарата ФСБ.

Лефортовский суд арестовал журналиста WSJ по делу о шпионаже

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