Защита журналиста WSJ обжалует меру пресечения и потребует ознакомления с материалами суда

Фото: twitter.com/krassenstein

Сторона защиты журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, который ранее был задержан и арестован по подозрению в шпионаже, намерена обжаловать меру пресечения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката по соглашению Даниила Бермана.

"Защита планирует обжаловать меру пресечения и потребовать ознакомления с материалами ареста", – рассказал он.

Журналиста WSJ задержали по подозрению в шпионаже в Екатеринбурге 30 марта. По данной статье ему грозит наказание до 20 лет лишения свободы.

Сообщалось, что американец по наводке США собирал сведения об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса, которые составляют гостайну.

В Wall Street Journal выразили обеспокоенность данной ситуацией. Дело находится в производстве центрального аппарата ФСБ.

Позднее стало известно, что Лефортовский суд Москвы арестовал Гершковича. Уточнялось, что сам журналист вину не признает. Его дело было маркировано грифом "совершенно секретно".



Лефортовский суд арестовал журналиста WSJ по делу о шпионаже

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