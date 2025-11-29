Водитель такси влетел в ограждение в тоннеле под Варшавским шоссе

В тоннеле под Варшавским шоссе таксист на полной скорости влетел в железное ограждение. Машина получила серьезные повреждения, а искореженные перила перегородили несколько полос, однако большого затора не образовалось.

Ранее на проспекте Вернадского произошло другое ДТП с участием такси и двух легковых автомобилей. Никто не пострадал, движение было временно затруднено, но после уборки машин трафик восстановился.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.