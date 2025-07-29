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29 июля, 07:15

Происшествия

Новости мира: мужчина открыл стрельбу в центре Нью-Йорка

Новости мира: мужчина открыл стрельбу в центре Нью-Йорка

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Мужчина открыл стрельбу на Манхэттене в центре Нью-Йорка. Инцидент произошел в офисном здании на Парк-авеню, где располагаются крупные финансовые компании, штаб-квартира Национальной футбольной лиги США и генконсульство Ирландии. Предположительно, злоумышленник стрелял из полуавтоматической винтовки. По данным СМИ, жертвами стали пять человек, в том числе сотрудник полиции.

Торнадо, получивший название "танцующий смерч", обрушился на американский штат Южная Дакота. Он пронесся вблизи городов Клир-Лейк и Кадоки, повредил дома, повалил деревья. Местные власти предупреждали жителей о стихии заранее при помощи сирен. При этом некоторым из них удалось заснять явление на видео, на котором видно, как торнадо изгибается и "танцует".

В Мадриде ликвидировали опасную молодежную банду Испании, сообщает местные СМИ. Сотрудники национальной полиции при обыске жилья преступников обнаружили огнестрельное оружие, ножи и мачете. В результате были задержаны 11 человек. Их подозревают в покушении на убийство и участии в преступной организации.

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