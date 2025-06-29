Новости регионов: утечка газа произошла в магазине во Владивостоке

В одном из супермаркетов Владивостока произошла утечка газа. Работников и посетителей срочно эвакуировали, в настоящее время их обследуют медики. Как сообщили в краевом Минздраве, пострадали 8 сотрудников магазина, однако госпитализация им не потребовалась. На месте работают оперативные службы. Региональная прокуратура начала проверку по факту ЧП.

Между тем лесной пожар в Забайкалье подобрался к селу Верх-Чита. Территорию вокруг него перепахали, однако стихия ведет себя непредсказуемо. Огонь уже охватил свыше тысячи гектаров и продолжает наступать. Под угрозой также оказались три дачных поселка. Людей из расположенного неподалеку дома-интерната эвакуировали. На месте работают сотни пожарных и волонтеров, а также задействована авиация.

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