Новый истребитель F-35 ВВС США разбился в американском штате Нью-Мексико. Военный самолет потерпел крушение после взлета. Он упал рядом с аэропортом и полностью сгорел. Как сообщают местные СМИ, пилот успел катапультироваться. Известно, что стоимость истребителя составляет около 100 миллионов долларов.

В Тбилиси сотни людей собрались в центре города после принятия закона об иноагентах. Парламент Грузии почти единогласно преодолел вето президента Саломе Зурабишвили и одобрил документ в первоначальной редакции. Фактически он копирует закон, который действует в США, однако западные страны выступили против инициативы Грузии.

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