Неизвестный в Самаре украл из пиццерии сейф

В Самаре произошло ограбление пиццерии. Злоумышленник разбил окно, проник внутрь и забрал сейф, который он выкинул из окна. Происходящее зафиксировали камеры видеонаблюдения.

В Красноярске установили российский рекорд в силовом экстриме. Атлеты из Абакана протащили снежный тягач весом 7,5 тонн на дистанцию 2,5 метра. Всего на фестиваль приехали около 5 тысяч спортсменов из 20 стран.

В Краснодаре раньше срока зацвела слива Писсарди. Улица, на которой высажены деревья, превратилась в местную достопримечательность. Слива посажена вдоль трамвайных путей, поэтому ради эффектных фото местные жители готовы даже выходить на проезжую часть.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

