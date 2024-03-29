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Новости

29 марта, 16:00

Происшествия

Новости часа: 69 пострадавших в результате теракта в "Крокусе" остаются в больницах

Новости часа: 69 пострадавших в результате теракта в "Крокусе" остаются в больницах

Новости мира: девять человек задержаны в Таджикистане по делу о теракте в "Крокусе"

Еще один пострадавший при теракте в "Крокус Сити Холле" умер в больнице

96 пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле" выписали из больниц

Девять человек задержаны в Таджикистане по делу о теракте в "Крокус Сити Холле"

Голикова заявила о возможном увеличении числа обращений за помощью после теракта

Новости мира: автобус с паломниками упал с моста в ЮАР

Новости регионов: авария на теплосети произошла в Новосибирске

Новости мира: в Казахстане не могут справиться с последствиями наводнения

СК РФ заявил, что террористов из "Крокус Сити Холла" финансировали с Украины

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В больницах остаются 69 пострадавших в результате теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Москвичи выберут лучший строительный проект 2023 года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Подземные переходы у московского городского вокзала Лианозово готовы более чем на 30%. Об этом заявил заммэра Андрей Бочкарев.

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