Новости часа: 69 пострадавших в результате теракта в "Крокусе" остаются в больницах

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В больницах остаются 69 пострадавших в результате теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Москвичи выберут лучший строительный проект 2023 года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Подземные переходы у московского городского вокзала Лианозово готовы более чем на 30%. Об этом заявил заммэра Андрей Бочкарев.