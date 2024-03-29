Скончался пострадавший при теракте в "Крокус Сити Холле" гражданин Белоруссии

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

В больнице скончался гражданин Белоруссии, пострадавший при теракте в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщили в телеграм-канале посольства республики.

Речь идет об Алиме Кошеварове 1981 года рождения. Он получил пулевые ранения во время нападения террористов на концертный зал.

"Искренне благодарны врачам московской больницы имени Боткина, до последнего боровшимся за жизнь тяжело раненного белоруса", – заявили в диппредставительстве.

В связи со смертью своего гражданина, посольство Белоруссии в РФ оказывает всю необходимую помощь, в том числе по вопросу доставки тела на родину.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в здание и начали стрелять по посетителям, после чего устроили пожар. В результате погибли 143 человека, пострадали – 382, следователи возбудили уголовное дело.

Спецслужбы задержали 11 человек, в том числе и четверых предполагаемых исполнителей нападения, которых Басманный суд Москвы арестовал до 22 мая. Позже суд отправил в СИЗО еще троих фигурантов, затем заключил под стражу восьмого подозреваемого.