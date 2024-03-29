Девять человек задержаны в Таджикистане по делу о теракте в "Крокус Сити Холле"

Девять человек были задержаны в Таджикистане по подозрению в связях с исполнителями теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в таджикских спецслужбах.

Также стало известно, что Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза 29 марта.