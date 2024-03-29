29 марта, 13:15Происшествия
Девять человек задержаны в Таджикистане по делу о теракте в "Крокус Сити Холле"
Девять человек были задержаны в Таджикистане по подозрению в связях с исполнителями теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в таджикских спецслужбах.
Также стало известно, что Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза 29 марта.
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