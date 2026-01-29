В Москве кибермошенники украли у страховых компаний более 60 миллионов рублей. Столичные полицейские пресекли работу группы, которая взламывала личные аккаунты и оформляла полисы ОСАГО. Аферисты переводили деньги клиентов на свои карты, минуя счета компаний.

Пострадали не менее 10 предприятий. Одному из предполагаемых организаторов уже предъявили обвинение. Его сообщников продолжают разыскивать. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.