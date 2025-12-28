28 декабря, 23:15Происшествия
Трубы замерзли и затопили первый этаж в элитном жилом комплексе Москвы
Первый этаж элитного жилого комплекса "Режиссер" на улице Вильгельма Пика затопило. Причиной стали замерзшие трубы с горячей и холодной водой в помещении общественного пользования.
Как рассказали жильцы, проблема началась с внезапного отключения воды. Управляющая компания сначала предполагала частную неисправность, но через несколько часов выяснилось, что заледенели магистральные трубы.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.