Новости мира: рекордные дожди в Калифорнии привели к гибели людей

Рекордные дожди обрушились на Калифорнию в канун Рождества, вызвав сильнейшее наводнение. В результате стихии погибли как минимум три человека, десятки пострадали. Тысячи жителей остались без электричества, многие были вынуждены покинуть дома.

В Рио-де-Жанейро легкий самолет, буксировавший рекламный баннер, рухнул в море у знаменитого пляжа Копакабана. По словам очевидцев, перед падением был слышен взрыв. Единственный пилот на борту, для которого это был первый рабочий день в компании, погиб.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.