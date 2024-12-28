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28 декабря, 10:15

Происшествия

Зрители Москвы 24 прислали кадры горящего автомобиля такси в центре города

Зрители Москвы 24 прислали кадры горящего автомобиля такси в центре города

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Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени.

Зрители прислали видео, на котором автомобиль такси горит после аварии в центре Москвы. Яркое пламя было видно издалека. С огнем удалось справиться прибывшим на место пожарным, однако машина почти полностью сгорела. О пострадавших не сообщается.

Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

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