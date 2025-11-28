Пострадавшего от взрыва купюры в Красногорске мальчика выписали из больницы

Мальчика, который пострадал в Красногорске от взрыва устройства, замаскированного под купюру, выписали из больницы. Ребенок прошел лечение в Детском научно-клиническом центре имени Рошаля, где ему провели сложную операцию по сохранению уцелевших частей кисти.

Как пояснила директор центра Татьяна Шаповаленко, основная задача врачей заключалась в восстановлении размозженных структур и предотвращении осложнений.

Мама мальчика Галина Бровар поблагодарила всех за поддержку и сообщила, что после заживления рук ребенку создадут протез. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.