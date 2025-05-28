Улицы в центре Москвы перекроют 31 мая и 1 июня

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28 мая, 07:15

Происшествия

Прокуратура начала проверку после попытки отравления животных в Московском зоопарке

Прокуратура начала проверку после попытки отравления животных в Московском зоопарке

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Пресненская прокуратура взяла на контроль расследование всех обстоятельств инцидента, который произошел в Московском зоопарке. Один из посетителей попытался отравить животных. Разбросанные таблетки нашли во время осмотра вольеров, где обитают рыси и леопард.

Камеры зафиксировали мужчину, который сделал это намеренно. Все материалы зоопарк передал в полицию. Безопасность на территории теперь усилят, а всех животных обследуют, некоторые препараты для них смертельно опасны даже в малых дозах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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