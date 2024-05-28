28 мая, 09:30Происшествия
Новости регионов: спасатели вытащили из реки в Туве грузовик с людьми
В Туве компания людей на грузовике хотела переехать вброд реку. Но они не рассчитали ее глубину и застряли. Сильное течение грозило перевернуть машину. Люди были вынуждены забраться на крышу и звать на помощь. Сотрудники МЧС вытащили грузовик с пассажирами.
Между тем в небе над Уралом заметили облака необычной формы, напоминающие торнадо. По словам метеорологов, причиной такого явления стал шквалистый ветер. Он заворачивает грозовые облака воронкой.
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