Новости регионов: несколько пожаров вспыхнули в Красноярском крае за сутки

В Красноярском крае за сутки произошло несколько крупных пожаров. Огонь возник в разных населенных пунктах, сообщили в МЧС России.

В городе Канске загорелись пять жилых домов, а в поселке Таежном сгорели 10 зданий. Пламя распространялось быстро из-за теплой погоды и ветра. Предварительно, погибших и пострадавших нет.

Лесные пожары также зафиксированы в Забайкалье. На всей территории региона действует режим ЧС. В селе Новопавловка огонь уничтожил четыре жилых дома. Для тушения огня из Читы в населенный пункт вылетели вертолет Ми-8 и самолет Ил-76.

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