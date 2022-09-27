Эксперт прокомментировал ЧП на "Северном потоке"

Эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал ЧП на "Северном потоке". Специалист рассказал о возможных причинах.

Аварии произошли на газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2". В ночь на понедельник, 26 сентября, в одной из ниток "Северного потока – 2" упало давление. Инцидент зафиксировали в трубе "А".

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