В Сочи два самолета столкнулись на взлетно-посадочной полосе

В Сочи на взлетно-посадочной полосе произошло столкновение двух самолетов. Один из бортов прилетел из Норильска, второй готовился вылететь в Тюмень. Самолеты столкнулись во время рулежки, когда не смогли разъехаться.

По информации Южной транспортной прокуратуры, в результате происшествия никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. В настоящее время проводится проверка обстоятельств инцидента.

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