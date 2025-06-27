Пострадавший в Шереметьево мальчик начал приходить в себя

Мальчик, пострадавший в результате инцидента в аэропорту Шереметьево, начал проявлять двигательную активность. По словам уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой, ребенок приоткрывает глаза, находится под наблюдением врачей и пока еще в медикаментозном сне.

Медики отмечают положительную динамику. Ребенку постепенно снижают уровень седации и переводят на более легкий режим поддержки дыхания. Врачи отмечают, что болевой синдром у него отсутствует, однако травма остается тяжелой и потребуется время для восстановления и перехода к самостоятельному дыханию.

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