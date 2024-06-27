Новости мира: военную технику залило пеной для пожаротушения в США

В США на авиабазе Национальной гвардии Вермонта неожиданно после сбоя системы пожаротушения все машины и вертолеты, стоявшие в ангаре, залило концентрированной пеной. На технику вылилось около 800 галлонов (трех тысяч литров).

Тем временем в Канаде вышедший из-под контроля лесной пожар вплотную подобрался к водопаду Черчилль, из-за чего пришлось остановить одну из крупнейших гидроэлектростанций Северной Америки и эвакуировать 750 жителей ближайших поселков. До жилых кварталов огонь не дошел благодаря дождям, которые остановили распространение пожара в трех километрах от домов.

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