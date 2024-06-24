Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 июня, 07:15

Транспорт

Рейд среди самокатчиков прошел в Москве

Рейд среди самокатчиков прошел в Москве

"Мой район. Новости": станцию метро "Новаторская" запустят осенью 2024 года

"Русские Витязи" выступили на военно-морском салоне в Кронштадте

Новости часа: московские врачи окажут помощь пострадавшим в Севастополе

ГИБДД проводит усиленный рейд среди водителей электросамокатов в Москве

В Москве организовали рейд по самокатам

Никто не пострадал в перевернувшемся электробусе в Москве

ГИБДД проводит усиленный рейд среди водителей электросамокатов в Москве

Никто не пострадал в перевернувшемся электробусе в Москве

Движение транспорта ограничено на ряде улиц северо-запада и запада Москвы

23 июня на столичных улицах завершился рейд среди самокатчиков. Автоинспекторы выясняли, все ли используют экипировку и соблюдают правила. Некоторым пользователям СИМ выписали протоколы.

Так, за использование одного самоката вдвоем предусмотрен штраф в размере 800 рублей. Столько же – за проезд по пешеходному переходу вместо спешивания. Поездка в нетрезвом виде обойдется в 1,5 тысячи рублей, а создание помех другому транспорту – в тысячу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоМаксим Шаманин
Фестиваль "Солома"
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика