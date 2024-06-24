Рейд среди самокатчиков прошел в Москве

23 июня на столичных улицах завершился рейд среди самокатчиков. Автоинспекторы выясняли, все ли используют экипировку и соблюдают правила. Некоторым пользователям СИМ выписали протоколы.

Так, за использование одного самоката вдвоем предусмотрен штраф в размере 800 рублей. Столько же – за проезд по пешеходному переходу вместо спешивания. Поездка в нетрезвом виде обойдется в 1,5 тысячи рублей, а создание помех другому транспорту – в тысячу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.