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Тело мужчины обнаружено под вагоном опрокинувшегося поезда в Коми. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Следователи обнаружили его при осмотре места происшествия на перегоне Инта – Угольный.

Девять вагонов пассажирского поезда № 511 Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне Инта-1 – Угольный в Коми в 18:12 по московскому времени накануне. В результате инцидента пострадали 46 человек.

Это произошло через несколько минут после того, как поезд отъехал от станции Инта. В составе данного поезда было 14 вагонов. Специалисты назвали предварительной причиной железнодорожной аварии подмыв полотна, к которому привели обильные осадки.

Происшествие привело к остановке движения поездов. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта".

Пассажиры сошедшего в Коми поезда были отправлены в пункты назначения по спецграфику.