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25 июня, 16:30

Происшествия

Новости регионов: крупный лесной пожар произошел в Якутии

Новости регионов: крупный лесной пожар произошел в Якутии

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В Верхневилюйском районе Якутии произошел крупный лесной пожар. На кадрах с места ЧП видно, как над территорией работает вертолет. При этом масштабные очаги возгорания зафиксировали еще в трех районах. Они уже находятся на особом контроле спасателей, сообщили в местном ГУ МЧС. По данным ФБУ "Авиалесоохрана", на территории Якутии огнем было охвачено около 470 тысяч гектаров.

Тем временем в Анапе дельфины приплыли прямо к людям. Их снял на видео мужчина, катавшийся на доске в море. Несколько животных подплыли совсем близко, ныряли под доской и выпрыгивали из воды.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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