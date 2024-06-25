Новости регионов: крупный лесной пожар произошел в Якутии

В Верхневилюйском районе Якутии произошел крупный лесной пожар. На кадрах с места ЧП видно, как над территорией работает вертолет. При этом масштабные очаги возгорания зафиксировали еще в трех районах. Они уже находятся на особом контроле спасателей, сообщили в местном ГУ МЧС. По данным ФБУ "Авиалесоохрана", на территории Якутии огнем было охвачено около 470 тысяч гектаров.

Тем временем в Анапе дельфины приплыли прямо к людям. Их снял на видео мужчина, катавшийся на доске в море. Несколько животных подплыли совсем близко, ныряли под доской и выпрыгивали из воды.

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