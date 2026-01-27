Сервис доставки с заблокированными счетами принимал заказы у москвичей

Сервис доставки с заблокированными счетами продолжал принимать заказы у москвичей, несмотря на проблемы с налоговой.

Горожане заплатили сотни тысяч рублей за готовую еду. Однако в назначенные дни курьеры не приехали, а служба поддержки перестала отвечать клиентам. Выяснилось, что ситуация связана не с техническим сбоем, а с серьезными проблемами сервиса перед налоговыми органами.

