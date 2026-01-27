Форма поиска по сайту

27 января, 22:30

Происшествия

Сервис доставки с заблокированными счетами принимал заказы у москвичей

Фабрика по производству печенья сгорела в Греции

Ребенок погиб под колесами автомобиля на стихийной горке в Подмосковье

Новости регионов: временные опоры ЛЭП установили под Мурманском после аварии

"Московский патруль": фигурант дела Merlion Лялин упал в обморок при оглашении приговора

"Московский патруль": установлен водитель, который чуть не сбил пенсионерку в столице

Волонтеры сообщили в полицию об оставленных без присмотра животных в приюте Подмосковья

Около 250 оставленных без присмотра кошек и собак обнаружили в приюте Подмосковья

В Анапе мужчина заказал убийство родственников, чтобы не делить с ними наследство

Прокуратура разберется в ситуации с гибелью попавшего под машину ребенка под Красногорском

Сервис доставки с заблокированными счетами продолжал принимать заказы у москвичей, несмотря на проблемы с налоговой.

Горожане заплатили сотни тысяч рублей за готовую еду. Однако в назначенные дни курьеры не приехали, а служба поддержки перестала отвечать клиентам. Выяснилось, что ситуация связана не с техническим сбоем, а с серьезными проблемами сервиса перед налоговыми органами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

