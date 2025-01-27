МАК назвал причину катастрофы вертолета в Подмосковье в 2021 году

Межгосударственный авиационный комитет опубликовал отчет о катастрофе с частным вертолетом, которая произошла в октябре 2021 года в городском округе Лыткарино. Экспертиза показала, что у судна в воздухе закончилось топливо. Причиной могла стать негерметичность топливной системы, а также недостаточный контроль уровня топлива со стороны пилота.

В ведомстве подчеркнули, что тренировочный полет проводился ночью при неподходящих погодных условиях. В результате аварии вертолет упал в лесу. На борту находились пилот и два пассажира – все трое погибли.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.