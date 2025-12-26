Несколько улиц остались без света в районе Выхино-Жулебино. По словам жителей, электричество отключили с 15:00. Света нет также в магазинах и кафе, не работают светофоры.

В московской электросетевой компании рассказали, что в Ферганском проезде и на Самаркандском бульваре произошло автоматическое отключение кабельной линии. Сейчас специалисты переводят потребителей на резервную схему электроснабжения.

