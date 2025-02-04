Шестиклассник ударил учителя в Приангарье

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Шестиклассник подрался с одноклассником, а затем ударил учителя в школе Усолья-Сибирского, передает пресс-служба ГУ МВД РФ по Иркутской области.

По данным ведомства, у 12-летнего ученика случился конфликт с одноклассником, в ходе которого завязалась потасовка. Ситуацию увидела педагог и повела нарушителя к директору. Но в школьном коридоре подросток ударил преподавателя.

В настоящее время правоохранители установили всех участников случившегося и опросили их. В свою очередь, 12-летнего мальчика доставили в отдел полиции, где с ним начали проводить работу инспекторы по делам несовершеннолетних.

МВД добавило, что школьник уже состоит на соответствующем учете. Сейчас решается вопрос о квалификации его действий с точки зрения законодательства.

Ранее в одной из школ Екатеринбурга учитель биологии ударила ученика восьмого класса по лицу после того, как он включал музыку на телефоне на уроке. При этом на замечания педагога школьник не реагировал.

До этого СК по Камчатскому краю возбудил дело в отношении логопеда, ударившего на занятиях ребенка с особенностями развития. Во время оказания индивидуальных платных услуг по договору подозреваемая дает пощечину 10-летнему ребенку, который из-за имеющихся расстройств речи не мог сообщить о происходящем.