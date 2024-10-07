Правоохранители в Чечне задержали учителя, оскорблявшего христиан в соцсетях

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В Чечне правоохранительные органы задержали учителя физкультуры и химии Мансура Жабраилова, который ранее оскорблял христиан в социальных сетях, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеда Дудаева.

Ранее в интернете были опубликованы скриншоты и видео из соцсетей педагога, на которых он оскорбляет христиан, называя их последователями "христианской помойки" и призывая "своего гуманоида" помочь им найти его, отметило агентство.

"Мы видим резонанс в интернет-пространстве. Хочу сообщить, что по факту появления провокационных высказываний жителя Чеченской Республики в начале 20-х чисел сентября текущего года этот житель региона был незамедлительно правоохранительными органами задержан", – рассказал Дудаев.

Жабраилова уволили из школы, в которой он работал. Помимо этого, 23 сентября центр противодействия экстремизму начал проведение всех необходимых следственных действий в отношении мужчины. Его публикации были направлены в Ставрополь для проведения религиоведческой экспертизы.

Министр подчеркнул, что вопросы уважительного отношения между представителями различных конфессий, а также уважительного отношения к каждой религии в республике находятся под личным контролем главы Чечни Рамзана Кадырова.

Ранее в Ташкенте учительница ударила по лицу ученика в свой первый рабочий день. Инцидент произошел 23 сентября во вторую смену во время урока русского языка у шестиклассников, когда один из учеников попросил учителя вести урок на русском. Та взяла школьника за ухо, вытащила со стула и нанесла удар по лицу.

На следующий день педагог в присутствии школьников избила другого учителя и устроила конфликт с представителями полиции. За скандал женщину приговорили к 7 суткам административного ареста и штрафу в размере 3,4 миллиона сумов.