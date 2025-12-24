Форма поиска по сайту

Новости

Новости

24 декабря, 07:15

Происшествия

СК начал проверку после видео с учительницей, ударившей ребенка в школе в Митине

Уголовное дело возбуждено по факту взрыва на юге Москвы

Собянин: силы ПВО уничтожили два БПЛА на подлете к Москве

Двое сотрудников ГАИ погибли при взрыве в автомобиле в Москве

В Турции разбился самолет с начальником Генштаба Ливии на борту

"Московский патруль": Бастрыкин поручил возбудить дело о покушении на убийство модели

"Московский патруль": таможенники раскрыли банду контрабандистов наркотиков

"Московский патруль": житель столицы попытался пробраться в квартиру бывшей девушки

Пожар произошел на Электродной улице в Москве

Новости регионов: пожар вспыхнул на судне в затоне у Нижнего Новгорода

Следственный комитет начал проверку после видео с педагогом, ударившей ученика в школе в Митине. По словам матери 10-летнего мальчика, на перемене у ее сына, страдающего сахарным диабетом, произошел конфликт с другим учеником во время игры в футбол. После этого к нему подошла учитель и ударила по лицу. Этот момент попал на камеры.

Мать школьника подала жалобу директору и готовится обратиться в прокуратуру. Сообщается, что руководство школы принесло извинения семье и пообещало наказать педагога. Глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествиягородвидеоДарья ЕрмаковаДмитрий Найда

