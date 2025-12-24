СК начал проверку после видео с учительницей, ударившей ребенка в школе в Митине

Следственный комитет начал проверку после видео с педагогом, ударившей ученика в школе в Митине. По словам матери 10-летнего мальчика, на перемене у ее сына, страдающего сахарным диабетом, произошел конфликт с другим учеником во время игры в футбол. После этого к нему подошла учитель и ударила по лицу. Этот момент попал на камеры.

Мать школьника подала жалобу директору и готовится обратиться в прокуратуру. Сообщается, что руководство школы принесло извинения семье и пообещало наказать педагога. Глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.