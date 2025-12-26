Прощание с погибшими при подрыве машины сотрудниками ДПС началось в Москве

Похороны сотрудников ДПС, погибших при подрыве машины в Москве, проходят на юге города. На церемонию прощания пришли сотни коллег и жителей столицы.

Трагедия произошла в ночь на 24 декабря на Елецкой улице. Двое инспекторов – лейтенанты Илья Климанов и Максим Горбунов – во время патрулирования заметили у служебного автомобиля подозрительного человека. Когда они приблизились к нему, сработало взрывное устройство.

Погибшим было 24 и 25 лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.