Турецкие службы объединились для поисков российского пловца Свечникова

Полиция, береговая служба и военно-морской флот Турции объединили усилия для поиска российского спортсмена Николая Свечникова, пропавшего во время заплыва из Азии в Европу через Босфор.

Заплыв начался 24 августа в 10:00 и завершился в 14:00. Известно, что россиянин стартовал вместе с другими участниками, его трекер также был активирован. Однако позже спортсмен был потерян из виду, а сигнал с устройства пропал.

Вестей от мужчины нет второй день. Спасатели планируют использовать вертолет, чтобы выяснить, не унесло ли Свечникова течением.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

