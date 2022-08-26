Машина перевернулась на трамвайные пути на шоссе Энтузиастов

На шоссе Энтузиастов машина перевернулась на трамвайные пути. Видео опубликовал департамент транспорта.

Автомобиль вылетел с дороги в результате аварии на перекрестке. Трамваи на шоссе Энтузиастов будут задерживаться из-за этого. На месте начали работу оперативные службы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.