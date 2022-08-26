В Армении задержали четырех человек по уголовному делу о взрыве на рынке "Сурмалу"

В Армении задержали четырех человек по уголовному делу о взрыве на ереванском рынке "Сурмалу". Об этом сообщила Генпрокуратура страны.

Взрыв в Ереване прогремел днем в воскресенье, 14 августа. По предварительным данным, что-то сдетонировало на складе пиротехники, затем обрушилась часть крыши.

Пропавшими без вести числились 10 человек. МЧС приняло решение оставить поиски последнего пропавшего без вести. Сообщали, что во время взрыва пропала россиянка. Однако позже посольство опровергло информацию, женщина вышла на связь. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.