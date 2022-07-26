Паркинг и кладовые затопило в ЖК "Шереметьевский". По словам жителей, вода лилась на протяжении трех часов.

Уточняется, что все случилось из-за сильного ливня, который накрыл Московский регион накануне.

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