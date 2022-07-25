Сотни человек погибли из-за наводнений в Пакистане – СМИ

Из-за сильнейших ливней затопило большую часть города Карачи в Пакистане. В результате разрушены сотни домов, а на транспорте проехать практически невозможно. Кроме того, река вышла из берегов и смыла мосты.

Ранее СМИ сообщали, что из-за наводнений в Пакистане уже погибли более трехсот человек. В настоящее время там продолжаются спасательные работы, и всем пострадавшим оказывают помощь. При этом, по прогнозам местных синоптиков, в ближайшее время осадки не закончатся.

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