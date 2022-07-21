Спасены все застрявшие на колесе обозрения в Волгограде

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Всех застрявших на колесе обозрения в Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде эвакуировали. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Аттракцион остановился накануне вечером. В кабинках в этот момент находился 21 человек, в том числе 10 детей.

По данным ведомства, инцидент произошел из-за неисправности электропривода.

"Всего (для эвакуации. – Прим. ред.) привлекалось 22 человека личного состава и восемь единиц техники, в том числе от МЧС России 13 человек и 5 единиц техники", – говорится в сообщении.

Колесо обозрения в парке Волгограда высотой 50 метров. На нем установлено 20 кабинок. Это самый высокий аттракцион в городе.

Ранее сообщалось, что в Ижевске семь человек застряли на аттракционе, который остановился на высоте 30 метров. Застрявшие были эвакуированы с помощью подъемника.