Неизвестный застрелил няню и двоих детей в детском саду в Ульяновской области

Неизвестный мужчина ворвался в детский сад под Ульяновском и открыл стрельбу. По данным Минпросвещения региона, погибли двое детей – 5 и 6 лет. Также смертельное ранение получила няня. Нападавший покончил с собой.

Источники информационных агентств пишут, что вооруженный мужчина пришел в детский сад поселка Вешкайма во время тихого часа. Предполагается, что причиной стрельбы мог стать бытовой конфликт.

Губернатор Ульяновской области распорядился провести проверку безопасности всех учебных учреждений региона и оказать семьям погибших экстренную помощь. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.